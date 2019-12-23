У межах 23-26,5 грн за $1 – прогноз курсу долара на 2020

Експерти дали прогноз курсу гривні на усі квартали 2020 року.
Курс гривні в 2020 році встановиться у межах 23-26,5 грн/$1. Такий прогноз дали експерти банку Альянс.
У першому кварталі наступного року курс становитиме близько 23-24,1 грн/$1, у другому – 24,5-25 грн/$1, а в третьому і четвертому – 24,5-26,5 грн/$1.
Курс гривні у 2020 році формуватимуть обсяги експорту та імпорту, транзиту газу, надходження від трудових мігрантів та в формі інвестицій, операції з облігаціями внутрішньої і зовнішньої держпозики, а також політика Національного банку України.
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До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.
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