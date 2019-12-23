У межах 23-26,5 грн за $1 – прогноз курсу долара на 2020

Експерти дали прогноз курсу гривні на усі квартали 2020 року.

Курс гривні в 2020 році встановиться у межах 23-26,5 грн/$1. Такий прогноз дали експерти банку Альянс.

У першому кварталі наступного року курс становитиме близько 23-24,1 грн/$1, у другому – 24,5-25 грн/$1, а в третьому і четвертому – 24,5-26,5 грн/$1.

Курс гривні у 2020 році формуватимуть обсяги експорту та імпорту, транзиту газу, надходження від трудових мігрантів та в формі інвестицій, операції з облігаціями внутрішньої і зовнішньої держпозики, а також політика Національного банку України.

Читайте: На початку 2020 року може зрости курс долара – Мінекономіки

До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.