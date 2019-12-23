Восьмеро нардепів пропустили 90% засідань Ради в грудні – КВУ

У грудні вісім народних депутатів не прийшли на 90% голосувань, троє з них не проголосували жодного разу.
Незважаючи на те, що в листопаді Верховна Рада запровадила штрафи для депутатів, які систематично не голосують на пленарних засіданнях, 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань парламенту.
У грудні нульові показники голосувань зафіксовано у:
- Любові Шпак (Слуга народу);
- Романа Іванісова (позафракційний);
- Віталія Данілова (Батьківщина).
Згідно з даними електронної системи Ради, усі троє народних депутатів не були зареєстровані на засіданнях впродовж місяця.
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У списку депутатів, які майже не голосували:
- Антон Яценко (За майбутнє) 0,19% голосувань;
- Вадим Столар (ОПЗЖ) 7%;
- Ігор Палиця (За майбутнє) 9%;
- Олександр Абдуллін (Батьківщина) 9%;
- Андрій Деркач (позафракційний) 9%.
Загалом у 98-99% голосувань взяв участь 21 політик.
Нагадаємо, раніше Комітет виборців України порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади.
Джерело: КВУ