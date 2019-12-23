Восьмеро нардепів пропустили 90% засідань Ради в грудні – КВУ

У грудні вісім народних депутатів не прийшли на 90% голосувань, троє з них не проголосували жодного разу.

Незважаючи на те, що в листопаді Верховна Рада запровадила штрафи для депутатів, які систематично не голосують на пленарних засіданнях, 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань парламенту.

У грудні нульові показники голосувань зафіксовано у:

Любові Шпак (Слуга народу);

Романа Іванісова (позафракційний);

Віталія Данілова (Батьківщина).

Згідно з даними електронної системи Ради, усі троє народних депутатів не були зареєстровані на засіданнях впродовж місяця.

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У списку депутатів, які майже не голосували:

Антон Яценко (За майбутнє) 0,19% голосувань;

Вадим Столар (ОПЗЖ) 7%;

Ігор Палиця (За майбутнє) 9%;

Олександр Абдуллін (Батьківщина) 9%;

Андрій Деркач (позафракційний) 9%.

Загалом у 98-99% голосувань взяв участь 21 політик.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади.

Джерело: КВУ