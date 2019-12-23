ЄС відреагував на запуск залізниці РФ в Крим

В Євросоюзі заявили, що Росія вкотре порушила суверенітет і територіальну цілісність України, відкривши залізничне сполучення з Кримом.

В Євросоюзі нагадали Росії, що Крим є невід’ємною частиною України, тому РФ не мала права без її згоди відкривати залізничну частину Керченського мосту.

Таким чином Росія вкотре порушила суверенітет та територіальну цілісність України.

– Залізничне сполучення є ще одним кроком до силової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією, який спрямований на подальшу ізоляцію Криму від України, частиною якої є цей півострів, – йдеться у заяві ЄС.

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В Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід судів в українські порти Азовського моря і додали, що очікують забезпечення безперешкодного та вільного проходу кораблів.

Крім того, ЄС вкотре підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму.

До слова, представництво президента України Володимира Зеленського в Криму засудило запуск залізничного сполучення між РФ та окупованим півостровом.

Джерело: Європейська служба зовнішніх справ