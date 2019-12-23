Законопроект про дезінформацію представлять у січні – Бородянський

Проект закону про дезінформацію планують представити для публічного обговорення вже у січні 2020 року.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив, що проект закону про дезінформацію знаходиться на фінальній стадії розроблення.

– Враховуючи велику суспільну важливість цього законопроєкту, який стосується в першу чергу державної та інформаційної безпеки, глибоко переконаний, що він має відбуватися через публічний діалог, – сказав міністр.

За словами Бородянського, зазначений законопроект представлять до обговорення на початку січня 2020 року і будуть готові доопрацювати його у разі необхідності.

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Він додав, що останні півтора місяці над законопроектом працювали спеціалісти Мінкультури разом з представниками медіаспільноти.

Передбачається, що законопроект введе посаду омбудсмена з питань інформації, який протидіятиме дезінформації. Крім того, він має посилити відповідальність журналістів за розповсюдження завідома неправдивої інформації.

До слова, Володимир Бородянський заявив, що уряд не збирається регулювати стандарти подавання новин у ЗМІ.

Джерело: Володимир Бородянський