Зменшення тиску на бізнес – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон спрямований на зменшення корупційних ризиків в діяльності посадових осіб при здійсненні перевірок бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Закон покликаний зменшити корупційні ризики в діяльності посадових осіб під час перевірок, а також посилити захист споживачів у випадку виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції.

Документ також сприятиме виконанню зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

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Перевірка характеристик продукції у її виробників здійснюється лише у випадку, якщо є документально підтверджені підстави вважати, що продукція небезпечна, становить ризик або не відповідає певним вимогам.

Під час перевірок певного виду або групи продуктів забороняється перевіряти іншу продукцію.

Закон також передбачає відповідальність суб’єктів господарювання у вигляді штрафів за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду.

З-під дії ринкового нагляду виводяться: ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; об’єкти будівництва, визначені законом України Про регулювання містобудівної діяльності; дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з нього (ювелірні та побутові).

Раніше Факти ICTV писали, що 12 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.