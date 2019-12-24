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Факти / Україна

Американський есмінець зайшов в порт Одеси

24 грудня в Одеський морський порт зайшов американський ракетний есмінець Росс DDG71.

Есмінець США

Зустріч американського ракетного есмінця Росс DDG71 з лоцманським катером неподалік Одеського морського порту відбулася близько 9.00 24 грудня.

Незважаючи на сильний туман, успішне швартування есмінця до причалу 1-К на Карантинному молу провели близько 10.00.

Есмінець Росс DDG71 часто буває в українських водах з 2014 року.

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У 2016 році разом з десантним кораблем США LSD41 Вітбі Айленд він брав участь у міжнародних навчаннях Сі Бріз 2016, під час яких кілька днів перебував в порту Одеси.

– Есмінець озброєний різним артилерійським і ракетним озброєнням, зокрема протикорабельними ракетами Гарпун, а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет Томагавк, ЗУР RIM-66 SM-2 Стандарт-2, ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації, – повідомляє видання Думська.

До слова, 29 жовтня чотири кораблі НАТО пришвартувалися в Одеському морському вокзалі в рамках дружнього візиту.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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