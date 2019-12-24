Держава у смартфоні: як уряд підвищуватиме цифрову грамотність українців

Уряд презентував національну програму цифрової грамотності, яка стартує 21 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук презентував онлайн-проект Дія. Цифрова освіта, мета якого навчити українців користуватися новими технологіями.

– Цифрова освіта населення – це стратегічне завдання нашого уряду. Ми провели цікаве дослідження: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Ця кількість точно суттєво збільшиться, – наголосив глава уряду.

За його словами, це дуже важливо, бо планується оцифрувати 100% держпослуг, і зробити так, щоби люди легко цим користувалися.

Гончарук наголосив, що за три роки мають навчити цифровій грамотності щонайменше шість мільйонів українців.

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Старт онлайн-платформи заплановано на 21 січня 2020 року.

Раніше віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив додаток Дія.

Джерело: Олексій Гончарук