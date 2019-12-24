Фінансування ВНЗ в Україні – уряд ввів нові правила

Кабмін ввів нові правила фінансування вищих навчальних закладів України.

На засіданні уряду ухвалили нові критерії фінансування вищих навчальних закладів України.

– Змінюємо підходи до фінансування університетів – будемо фінансувати заклади вищої освіти відповідно до результатів їх діяльності, – заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

80% бюджету виші отримуватимуть для базових видатків. А от решту коштів – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, а також на це впливатиме обсяг залучених видатків з альтернативних джерел.

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– Відходимо від традиційного показника за кількістю студентів. Це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, – додав Гончарук.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроект щодо вдосконалення ситеми вищої освіти в Україні та наближення її до стандартів ЄС.