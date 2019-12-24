Графік роботи Нової пошти на Новий рік та Різдво

Як працюватиме Нова пошта на новорічні свята з 25 грудня до 7 січня – читайте на Фактах ICTV.
Згідно з графіком роботи Нової пошти, відділення та кур’єрське доставлення працюватимуть у штатному режимі з 25 грудня до 30 грудня включно. Так, на католицьке Різдво пошта не матиме вихідного.
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31 грудня відділення Нової пошти працюватимуть за суботнім графіком, тобто до 18.00, хоча деякі пункти – до 19.00.
З 25 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року відділення Нова пошта та кур’єрське доставлення працюватимуть за наступним графіком:
- 25-30 грудня – звичайний графік роботи;
- 31 грудня – робота за суботнім графіком;
- 1 січня 2020 року – вихідний день;
- 2 січня – 5 січня – звичайний графік роботи;
- 6 січня – робота за суботнім графіком;
- 7 січня – вихідний день.
Раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на Новий рік 2020. У період новорічних та різдвяних свят банки також мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.