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Факти / Україна

Катував полонених електричним струмом: ГПУ повідомила про підозру росіянину

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру громадянину Російської Федерації, який у складі терористичної організації “ДНР” брав участь у тортурах українських військовослужбовців.

Катував полонених електричним струмом: ГПУ повідомила про підозру росіянину

Росіянину загрожує довічне позбавлення волі.

Росіянин на прізвисько Москва протягом вересня 2014-травня 2015 року брав участь у бойових діях проти українських військових в районі Донецького аеропорту, здійснював антиукраїнську пропагандистську діяльність.

Йому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі двох або більше осіб, участі у терористичній організації, ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб та жорстокого поводження з військовополоненими.

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Він також порушував норми Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, катував електричним струмом українських військовослужбовців, що потрапили в полон під час оборони Донецького аеропорту, для отримання військових даних.

– Вказану особу викликали в орган розслідування на 02.01.2020 року для проведення слідчих дій. У разі неявки без поважних причин, наслідком буде ініційовано затримання і взяття під варту.

Інкриміноване йому вчинення особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі, – зазначили в ГПУ.

Нещодавно екс-посадовця ГПУ затримали під час отримання $75 тис. хабаря.

Джерело: ГПУ

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