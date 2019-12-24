Квартальна або щомісячна: українці можуть вибрати ціну на газ

З 2020 року для українців діятимуть дві ціни на газ від Нафтогазу – квартальна та щомісячна. При цьому до 30 грудня можна вибирати, за якою ціною купувати газ протягом опалювального сезону.

Нафтогаз продовжив термін відмови від гарантованої квартальної ціни на газ на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року.

У компанії також пояснили різницю між квартальною та щомісячною ціною:

Читайте: Нафтогаз назвав гарантовану ціну газа для населення на початок 2020

квартальна ціна зафіксована на рівні 5,5 тис. грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів), встановлюється автоматично до кінця опалювального сезону;

зафіксована на рівні 5,5 тис. грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів), встановлюється автоматично до кінця опалювального сезону; щомісячна ціна у січні 2020 року теж буде на рівні 5,5 тис. грн за тисячу кубометрів, але в наступних місяцях вона може бути і вище, і нижче гарантованої ціни.

У компанії відзначили, що у разі відмови від гарантованої квартальної ціни повернутися назад в програму після 30 грудня можливості не буде.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціну газу для населення знизили на 13%.

Джерело: Нафтогаз