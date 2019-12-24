PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Пожежа в Луганському інтернаті: ДБР порушила справу проти працівників ДСНС

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти працівників ДСНС у Луганській області через пожежу в психоневрологічному інтернаті Старобільська.

Пожежа в Луганському інтернаті: ДБР порушила справу проти працівників ДСНС

ДБР відкрило кримінальне провадження проти працівників ДСНС через пожежу, яка трапилася у психоневрологічному інтернаті.

Слідство надасть оцінку діям посадовців ДСНС області, які попередньо здійснювали нагляд і перевірку функціонування аварійно-рятувальних систем закладу.

– Дії посадовців могли призвести до загибелі чотирьох пацієнтів інтернату, – вважає слідство.

Досудове розслідування ведуть за кваліфікацією службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Читайте: У ДСНС намагалися знищити документи про перевірку коледжу на Троїцькій

У разі доведення вини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, у Льганські області близько 21.00 22 грудня пожежа спалахнула в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

В результаті пожежі загинули чотири людини, троє – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні Старобільська.

Джерело: ДБР

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожар в общежитии НАУ в Киеве
Пожежа в гуртожитку НАУ в Києві: понад 300 студентів евакуйовані
В Луганской области горел психоневрологический интернат
У Луганській області горів психоневрологічний інтернат, загинули 4 людини
ДБР
Приховані камери у роздягальнях: ДБР провело обшук у спортклубі 5 елемент
Максим Микитась
Обшуки у Микитася: ДБР знайшло шість елітних авто
Пожежа в Одесі – в області звільнили керівництво ДСНС
Пожежа в Одесі – в області звільнили керівництво ДСНС
пожар в киеве
У Києві горить багатоповерхівка: мешканців евакуюють, двоє загиблих
ДБР проводить обшуки в клубі 5 елемент та офісі Європейської солідарності
ДБР проводить обшуки в клубі 5 елемент та офісі Європейської солідарності
На территории школы в Одесской области нашли более 300 гранат и снарядов
На території школи в Одеській області знайшли понад 300 снарядів та гранат
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка