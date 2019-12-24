Пожежа в Луганському інтернаті: ДБР порушила справу проти працівників ДСНС

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти працівників ДСНС у Луганській області через пожежу в психоневрологічному інтернаті Старобільська.

ДБР відкрило кримінальне провадження проти працівників ДСНС через пожежу, яка трапилася у психоневрологічному інтернаті.

Слідство надасть оцінку діям посадовців ДСНС області, які попередньо здійснювали нагляд і перевірку функціонування аварійно-рятувальних систем закладу.

– Дії посадовців могли призвести до загибелі чотирьох пацієнтів інтернату, – вважає слідство.

Досудове розслідування ведуть за кваліфікацією службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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У разі доведення вини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, у Льганські області близько 21.00 22 грудня пожежа спалахнула в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

В результаті пожежі загинули чотири людини, троє – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні Старобільська.