Росія “атакувала” американський есмінець у Чорному морі

Російські бомбардувальники провели маневр у Чорному морі, який імітує удар у бік американського есмінця.

Військово-космічні сили РФ провели маневр, під час якого зімітували удар крилатими ракетами у бік надводної цілі.

За даними розвідки, російські фронтові бомбардувальники Су-24М , під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30), зімітували атаку на американський ракетний есмінець USS Ross, який прямував до Одеси, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Українські військові підкреслили, що військові навчання Росії максимально ускладнюють прохід торгових суден в акваторії Чорного і Азовського морів, особливо через Керченську протоку.

Як повідомлялося, 24 грудня до морського порту Одеси зайшов американський ракетний есмінець.