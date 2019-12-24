Росія має дотримуватися резолюції – реакція ООН на відкриття залізниці в Крим

В ООН засудили відкриття залізниці, яка з’єднує Росію з окупованим Кримом.

Представник України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттерреш відреагував на відкриття залізниці РФ в Криму.

За його словами, Росія повинна дотримуватися резолюції про суверенітет і територіальну цілісність України.

– Резолюції Генеральної Асамблеї безпосередньо засуджують будівництво мосту, як грубе порушення Статуту ООН, а також застерігають російських чиновників від неузгоджених візитів на Кримський півострів, – пояснив Ніколенко.

Читайте: Київ відреагував на відкриття залізничного сполучення між РФ та Кримом

Він додав, що протиправні дії Росії в окупованому Криму не повинні залишатися без відповіді від міжнародної спільноти.

До слова, МЗС України засудило відкриття руху залізницею Керченського мосту, який побудували з порушенням міжнародного права.

Відомство також висловило протест у зв’язку з візитом президента Росії Володимира Путіна на окупований півострів.

Джерело: Олег Ніколенко