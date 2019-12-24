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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Розкрито вартість поїздки Зеленського на нормандський саміт

У Державному управлінні справами відзвітували про витрати на забезпечення участі української делегації в нормандському саміті.

Розкрито вартість поїздки Зеленського на нормандський саміт

З бюджету України на поїздку президента України Володимира Зеленського разом із делегацією до Парижа на зустріч у нормандському форматі було витрачено 1,6 млн грн.

У цю суму входять також витрати на забезпечення візиту передової групи з підготовки нормандського саміту, повідомили у Державному управлінні справами.

– Державне управління справами заплатило витрати на відрядження в сумі €25,3 тис. (приблизно 651 тис. грн за сьогоднішнім курсом НБУ) і 61,9 тис. грн, а також здійснило попередню оплату за авіаперевезення в сумі 925,2 тис. грн, – йдеться у звіті.

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Нагадаємо, нормандський саміт у Парижі проходив із 8 по 10 грудня. У рамках зустрічі відбулися переговори президента України, президента Франції, канцлера Німеччини і президента Російської Федерації.

Джерело: 112.ua

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