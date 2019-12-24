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Факти / Україна

Суддя КСУ Мельник подав у відставку – ЗМІ

Суддя Конституційного суду України Микола Мельник подав у відставку.

Суддя КСУ Мельник подав у відставку – ЗМІ

Конституційний суд України задовільнив заяву про звільнення судді Миколи Мельника.

Про це УНІАН повідомило джерело в КСУ.

– Сьогодні Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні задовольнив заяву судді КСУ Миколи Мельника та звільнив його у відставку, – розповів співрозмовник УНІАН.

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Причини такого рішення Мельника наразі невідомі.

Раніше Конституційний суд визнав законопроект змін до Основного закону щодо зменшення кількості народних депутатів конституційним.

Джерело: УНІАН

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