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Факти / Україна

У Рівному заборонили ЛГБТ-марші (ДОКУМЕНТ)

Депутати у Рівному переконані, що марші ЛГБТ-спільнот загрожують інституту сім’ї в Україні.

У Рівному заборонили ЛГБТ-марші (ДОКУМЕНТ)

У Рівному заборонили проведення маршів ЛГБТ-спільнот та інших публічних заходів, які “пропагандують девіантну статеву поведінку”.

За таке рішення проголосували 36 місцевих депутатів на сесії 24 грудня.

У проекті рішення автори посилаються на ст. 3 Сімейного кодексу України, де вказано, що “підстави, на яких створюється сім’я, не мають суперечити моральним засадам суспільства”. Автори вважають, що так звані марші рівності “загрожують інституту сім’ї як складовій стратегії національної безпеки України”.

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Ініціатором проекту виступив депутат від Свободи Олег Карпяк.

Контролювати виконання рішення буде Комісія з питань захисту суспільної моралі.

У Рівному заборонили ЛГБТ-марші (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии

Нагадаємо, влітку проти заступника мера Сум Максима Галицького розпочали кримінальне провадження через пост у Facebook проти маршів ЛГБТ.

Джерело: Суспільне

Фото: Dreamstime

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