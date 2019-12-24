Вартість оренди землі в Україні зростатиме – Милованов

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, що ціна на оренду землі поступово зростатиме через продуктивність.

За словами міністра, на вартість оренди землі впливатиме не попит, а саме продуктивність. На його думку, для більшого попиту можна залучати іноземців.

– Я впевнений, що зросте. Не швидко, але поступово. Додаткові нові люди, можливо, прийдуть на ринок, але це не буде вибух попиту. Хто хотів, вже раніше купив землю через довгострокову оренду. Для більшого попиту ми могли тільки додати іноземців, які хочуть інвестувати, а не обробляти, – зазначив Тимофій Милованов.

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Також міністр додав, що на підвищення ціни на оренду землі може вплинути продуктивність.

– На гектарі можно більше заробити, прибуток має зрости. А для цього потрібна переробка, яку за два місяці не запустиш.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Раді підписали меморандум із підготовки закону про ринок землі.