Відправлю людей грітися до вас додому: Зеленський відчитав на чиновника під час наради

На засіданні Ради розвитку регіонів і громад президент України Володимир Зеленський відчитав одого з чиновників через недоречні насмішки.

Президент Володимир Зеленський пригрозив відправити незадоволених опаленням українців додому до чиновника, який засміявся на засіданні Ради розвитку регіонів і громад.

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Президент звернувся до представників місцевої влади взяти участь у програмі термомодернізації, коли побачив, що один з чиновників посміхається.

– Стосовно енергоефектіності. Ми всі чекаємо від місцевої влади, що до 15 січня 2020 роки ви подасте уряду листи з намірами про участь у програмі енергоефективності. Для цього… Я розумію, що вам дуже весело, ви просто посміхаєтеся, але людям дуже холодно. Я потім скажу адресу вашого будинку, щоб люди до вас прийшли і трохи там погрілись, – заявив Володимир Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський повідомив про звільнення голів Львівської та Закарпатської ОДА через відсутність результатів їх роботи.