Як працюватиме Укрпошта на новорічні свята – читайте на Фактах ICTV.

Згідно з графіком роботи Укрпошти, у святкові дні компанія не буде працювати 1 та 7 січня. Проте буде відкрита обмежена кількість чергових відділень, але їх робочий день буде скорочено.

Читайте: Графік роботи Нової пошти на Новий рік та Різдво

8 та 9 січня Укрпошта працюватиме у звичайному режимі.

Перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть на Новий рік (1 січня):

Перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть на Різдво (7 січня):







Як працюватиме Укрпошта на Новий рік і Різдво – графік / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на Новий рік 2020. У період новорічних та різдвяних свят банки також мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.