Як працюватиме Укрпошта на новорічні свята – читайте на Фактах ICTV.
Згідно з графіком роботи Укрпошти, у святкові дні компанія не буде працювати 1 та 7 січня. Проте буде відкрита обмежена кількість чергових відділень, але їх робочий день буде скорочено.
Читайте: Графік роботи Нової пошти на Новий рік та Різдво
8 та 9 січня Укрпошта працюватиме у звичайному режимі.
Перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть на Новий рік (1 січня):
Перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть на Різдво (7 січня):
Як працюватиме Укрпошта на Новий рік і Різдво – графік / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на Новий рік 2020. У період новорічних та різдвяних свят банки також мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.