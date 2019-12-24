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Факти / Україна

Зеленський затвердив новий склад Національної інвестради

До нового складу Національної інвестиційної ради увійшли спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель та голова Слуги народу Давид Арахамія.

Зеленський затвердив новий склад Національної інвестради

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Національної інвестиційної ради. Указ № 950/2019 опублікований на сайті.

Секретарем ради призначено голову Слуги народу Давида Арахамію, а його заступником — заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів.

Радником секретаря став радник секретаря парламенту Бесік Сіхарулідзе.

До складу введені спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Затверджені в раді гендиректор компанії POSCO International Corp. (Південна Корея) Кім Янг-Сан, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, міністр юстиції Денис Малюська і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Указом зі складу ради виведені міністр закордонних справ Вадим Пристайко, колишній віце-прем’єр Степан Кубів, екс-міністр юстиції Павло Петренко та екс-прем’єр Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський підписав закон Про удосконалення роботи ДБР, прийнятий Верховною Радою 3 грудня. Коли документ набуде чинності, повноваження директора ДБР Романа Труби та його заступників будуть припинені достроково.

Джерело: Офіс Президента

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