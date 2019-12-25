Могло бути більше: віце-прем’єр РФ назвав виплату $3 млрд Україні “краплею в морі”

Виплата Газпромом $2,9 млрд Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу є незначною сумою порівняно з тим, що могло б бути.

Віце-прем’єр РФ Дмитро Козак заявив, що виплата Газпромом $2,9 млрд Україні в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу є “краплею в морі”.

– Передбачити, наскільки хто виграв не може ні Україна, ні ми. Однозначно можна сказати, що $2,9 млрд, які ми заплатимо виконання вже вступило в силу рішення суду — це крапля в морі порівняно з тими претензіями, потенційними ризиками, які могли б бути для Росії. Ці суми були б набагато вище, – сказав він.

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Козак додав, що Росія і України в ході обговорення угоди з транзиту газу не обговорювали прив’язку виплат боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу і так званий борг Януковича.

Нагадаємо, 20 грудня помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія погодилася виплатити Україні $3 млрд боргу згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. За його словами, Газпром виплачуватиме борг грошима, а не газом або активами компанії, які заарештували на вимогу Нафтогазу в Європі.