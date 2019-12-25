PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Могло бути більше: віце-прем’єр РФ назвав виплату $3 млрд Україні “краплею в морі”

Виплата Газпромом $2,9 млрд Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу є незначною сумою порівняно з тим, що могло б бути.

Могло бути більше: віце-прем’єр РФ назвав виплату $3 млрд Україні “краплею в морі”

Віце-прем’єр РФ Дмитро Козак заявив, що виплата Газпромом $2,9 млрд Україні в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу є “краплею в морі”.

– Передбачити, наскільки хто виграв не може ні Україна, ні ми. Однозначно можна сказати, що $2,9 млрд, які ми заплатимо виконання вже вступило в силу рішення суду — це крапля в морі порівняно з тими претензіями, потенційними ризиками, які могли б бути для Росії. Ці суми були б набагато вище, – сказав він.

Читайте: Нафтогаз готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд за рішеннями арбітражу

Козак додав, що Росія і України в ході обговорення угоди з транзиту газу не обговорювали прив’язку виплат боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу і так званий борг Януковича.

Нагадаємо, 20 грудня помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія погодилася виплатити Україні $3 млрд боргу згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. За його словами, Газпром виплачуватиме борг грошима, а не газом або активами компанії, які заарештували на вимогу Нафтогазу в Європі.

Джерело: ТАСС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Плати або мерзни: у Рівному почали поквартирно відключати боржників
Плати або мерзни: у Рівному почали поквартирно відключати боржників
гроші
В Україні борги з виплати зарплат перевищили 2 млрд грн
Нафтогаз переміг у Газпрому: чи виплатить Росія $3 млрд боргу
Нафтогаз переміг у Газпрому: чи виплатить Росія $3 млрд боргу
Нафтогаз готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд за рішеннями арбітражу
Нафтогаз готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд за рішеннями арбітражу
Манчестер Юнайтед
Борг Манчестер Юнайтед зріс до €450 млн
Юрій Вітренко
Нафтогаз vs Газпром: чи погодиться Україна на пропозицію Газпрому і яка альтернатива
Юрій Вітренко
Чому Газпром і Нафтогаз знову у Стокгольмському арбітражі – інтерв’ю з Юрієм Вітренком
Україна виплатила 230 млрд грн боргів на 2019 рік
Україна виплатила 230 млрд грн боргів на 2019 рік
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка