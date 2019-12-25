Підозрювана у справі Шеремета Кузьменко подала до суду на МВС

Третіми особами у справі виступають глава МВС Арсен Аваков і телерадіокомпанія Україна.
Підозрювана у причетності до вбивства Павла Шеремета, волонтерка і медик Юлія Кузьменко подала позов до Печерського районного суду проти Міністерства внутрішніх справ України.
Третіми особами у справі називаються глава МВС Арсен Аваков і телерадіокомпанія Україна.
Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації.
За авторозподілом суддею у цій справі став Сергій Вовк, який виносив їй раніше рішення про запобіжний захід.
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Захищатиме Кузьменко адвокат Вікторія Дейнека.
Нагадаємо, Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Апеляційний суд не став змінювати це рішення.
Джерело: Судова влада України