PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Підозрювана у справі Шеремета Кузьменко подала до суду на МВС

Третіми особами у справі виступають глава МВС Арсен Аваков і телерадіокомпанія Україна.

Підозрювана у справі Шеремета Кузьменко подала до суду на МВС

Підозрювана у причетності до вбивства Павла Шеремета, волонтерка і медик Юлія Кузьменко подала позов до Печерського районного суду проти Міністерства внутрішніх справ України.

Третіми особами у справі називаються глава МВС Арсен Аваков і телерадіокомпанія Україна.

Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації.

За авторозподілом суддею у цій справі став Сергій Вовк, який виносив їй раніше рішення про запобіжний захід.

Читайте: Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат

Захищатиме Кузьменко адвокат Вікторія Дейнека.

Нагадаємо, Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Апеляційний суд не став змінювати це рішення.

Джерело: Судова влада України

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат
Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат
олег сенцов
Покажіть залізні докази – Сенцов про справу Шеремета
Суд залишив Антоненка під вартою
Суд залишив Антоненка під вартою
Авто Шеремета підривали речовиною, як у міні Антоненка – слідство
Авто Шеремета підривали речовиною, як у міні Антоненка – слідство
Марафон Білими Нитками
Справа Шеремета: у Києві організували марафон на підтримку підозрюваних
Справа Шеремета: триває експертиза вилученої у Антоненка міни
Справа Шеремета: триває експертиза вилученої у Антоненка міни
Мотив та замовники вбивства Шеремета поки не відомі – Геращенко
Мотив та замовники вбивства Шеремета поки не відомі – Геращенко
розмови Антоненка про міну
Нові докази у справі Шеремета: розмови Антоненка про міну та відео її вилучення
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка