25 грудня на всій території України очікуються невеликі дощі. Більше про погоду на середу читайте на Фактах ICTV.
У середу, 25 грудня, в усіх областях України очікується дощова погода.
У західних областях пройдуть значні дощі. В Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській очікується дощ з мокрим снігом.
Вітер північно-західний і східний.
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Вночі температура повітря буде коливатися в межах 2-7°С, вдень також до 7°С. На півдні України слід очікувати до 9-11°С з позначкою плюс.
У Києві 25 грудня пройдуть дощі.
Вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 5-7°С тепла.
До слова, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік і Різдво в Україні.
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