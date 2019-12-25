25 грудня на всій території України очікуються невеликі дощі. Більше про погоду на середу читайте на Фактах ICTV.

У середу, 25 грудня, в усіх областях України очікується дощова погода.

У західних областях пройдуть значні дощі. В Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській очікується дощ з мокрим снігом.

Вітер північно-західний і східний.

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Вночі температура повітря буде коливатися в межах 2-7°С, вдень також до 7°С. На півдні України слід очікувати до 9-11°С з позначкою плюс.

У Києві 25 грудня пройдуть дощі.

Вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 5-7°С тепла.

До слова, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік і Різдво в Україні.