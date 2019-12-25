За 16 тис. грн: на Харківщині слідчий продавав службову інформацію в РФ

У Харківській області затримано поліцейського, який копіював і продавав cлужбову інформацію, отримуючи гроші з Росії.

Слідчий Головного управління Нацполіції в Харківській області затриманий за копіювання та збут службової інформації.

Слідство встановило, що 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року поліцейський отримав гроші в сумі 16 350 грн.

Читайте: Двох чиновників оборонного держпідприємства затримали на хабарах

24 грудня задокументовано ще один факт продажу інформації, за що лейтенант отримав 1 300 грн.

– Під час досудового розслідування встановлено непоодинокі факти пересилання поліцейському грошей з території Російської Федерації за поширення інформації з обмеженим доступом, – йдеться в повідомленні.

Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали директора лісництва в Харківській області за спробу дати хабар $100 тис. старшому детективу. Хабар пропонувався за вирішення питання про закриття кримінального провадження.

Джерело: Військова прокуратура Центрального регіону Україна