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Факти / Україна

Діджиталізація – слово 2019 року в Україні

Словник сучасної української мови та сленгу Мислово назвав словом року діджиталізацію.

Діджиталізація – слово 2019 року в Україні

Діджиталізація стала словом 2019 року в Україні за версією Словника сучасної української мови та сленгу Мислово.

Діджиталізація – цифрова трансформація, тобто зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язані з використанням цифровихтехнологій.

Читайте: Словник Dictionary назвав слово 2019 року

Діджиталізація з великим відривом очолила список найвідвідуваніших слів словника.

Конкуренцію також склали слова Зе, монобільшість, турборежим, розведення, червоні лінії, полонені.

У 2018 році словом року став термін томос, у 2017 році – безвіз, а у 2016 році – корупція.

Раніше Факти ICTV писали, що Оксфордський словник вибрав словом 2019 року вираз надзвичайна кліматична ситуація (climate emergency).

Фото: Dreamstime

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