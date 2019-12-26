Економіка України проходить етап створюючого руйнування – Ніколайчук

Українська економіка проходить етап створюючого руйнування, тому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною.

За словами заступника міністра розвитку економіки Сергія Ніколайчука, економіка зможе стати конкурентоспроможною завдяки тому, що нова монетарна політика НБУ ламає бізнес, який орієнтувався на інфляційну і девальваційну ренту.

Зі свого боку реформи уряду закривають схеми, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших.

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Він також додав, що провал промисловості, зростання будівництва і роздрібного товарообігу в останні місяці визначають одні і ті ж чинники.

– Тепла погода в листопаді сприяла як виконанню будівельних робіт, так і знижувала потреби у виробництві електроенергії. А зміцнення гривні і прискорення зростання зарплат українців вплинули на здешевлення інвестиційних товарів, але в той же час підірвали конкурентоспроможність промисловості. Такі тенденції ще більше підтверджують мою суб’єктивну думку, що ми зараз знаходимося в ситуації constructive disruption (створюючого руйнування – Ред.) – сказав Сергій Ніколайчук.

Нагадаємо, раніше Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України.

Джерело: Сергій Ніколайчук