PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Економіка України проходить етап створюючого руйнування – Ніколайчук

Українська економіка проходить етап створюючого руйнування, тому в найближчому майбутньому стане більш конкурентоспроможною.

економіка України

За словами заступника міністра розвитку економіки Сергія Ніколайчука, економіка зможе стати конкурентоспроможною завдяки тому, що нова монетарна політика НБУ ламає бізнес, який орієнтувався на інфляційну і девальваційну ренту.

Зі свого боку реформи уряду закривають схеми, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших.

Читайте: Нацбанк назвав причини уповільнення економіки України

Він також додав, що провал промисловості, зростання будівництва і роздрібного товарообігу в останні місяці визначають одні і ті ж чинники.

– Тепла погода в листопаді сприяла як виконанню будівельних робіт, так і знижувала потреби у виробництві електроенергії. А зміцнення гривні і прискорення зростання зарплат українців вплинули на здешевлення інвестиційних товарів, але в той же час підірвали конкурентоспроможність промисловості.

Такі тенденції ще більше підтверджують мою суб’єктивну думку, що ми зараз знаходимося в ситуації constructive disruption (створюючого руйнування – Ред.) – сказав Сергій Ніколайчук.

Нагадаємо, раніше Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України.

Джерело: Сергій Ніколайчук

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фінансовий гороскоп – три знаки зодіаку, які розбагатіють у 2020
Фінансовий гороскоп – три знаки зодіаку, які розбагатіють у 2020
Економіка
Нацбанк назвав причини уповільнення економіки України
Фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік
Фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік
оксана маркарова
Усе під контролем: Маркарова прокоментувала недовиконання дербюджету
Захмарні ставки та обов’язкові застави: як отримати кредити українському бізнесу
Захмарні ставки та обов’язкові застави: як отримати кредити українському бізнесу
Долари
Збитки від російської агресії склали $50-150 млрд – Милованов
вавриш
Андрій Вавриш: Макроекономічна ситуація сприятлива для розвитку ринку нерухомості України
УкрКарт планує вийти на ринки Європи та Азії і розвивати систему Простір
УкрКарт планує вийти на ринки Європи та Азії і розвивати систему Простір
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка