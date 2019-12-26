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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гончарук назвав плюси та мінуси зміцнення курсу гривні

Зміцнення курсу гривні, що відбувається останнім часом, відображає зростаючий попит на національну валюту.

Гончарук назвав плюси та мінуси зміцнення курсу гривні

У цього є свої плюси та мінуси, але не варто розцінювати зміцнення курсу як негативне явище.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу Україна24.

– Я б не став говорити, що зміцнення гривні – це негативне явище … В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка зростатиме (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим будемо працювати), то, звичайно, в нормальних умовах гривня зміцнюватиметься, – розповів Гончарук.

Серед переваг підвищення курсу гривні прем’єр виділив зростання зарплат в доларовому вираженні, здешевлення інвестиційного імпорту, водночас, негативно подорожчання нацвалюти впливає на експортерів та бюджет.

Гончарук не став прогнозувати курс у перші місяці нового року, зазначивши, що це більше прерогатива Національного банку.

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Водночас він повідомив, що орієнтовно за підсумками лютого ставитиметься питання щодо коригування макропрогнозу на 2020 рік і внесення відповідних змін до держбюджету.

– В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, бюджет буде переглядатися. Це нормальний процес.

Очевидно, що вже в перших місяцях ми отримаємо новий макропрогноз. Сідатимемо з фахівцями Національного банку та плануватимемо, яким чином нам реагувати на те, що відбувається, – сказав прем’єр.

Раніше НБУ дав прогноз, що МВФ затвердить нову програму для України в першому кварталі 2020 року.

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