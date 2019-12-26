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Факти / Україна / Політика

І де тут Шеремет? Адвокат Кузьменко оприлюднив телефонну розмову про “сакральну жертву “

Адвокат Владислав Добош опублікував повну версію телефонної розмови підзахисної Юлії Кузьменко про зміст якої йшлося на брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

І де тут Шеремет? Адвокат Кузьменко оприлюднив телефонну розмову про “сакральну жертву “

Адвокат Владислав Добош, який захищає інтереси Юлії Кузьменко, котру підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, оприлюднив розшифровку телефонної розмови своєї підзахисної.

За словами адвоката, йдеться про розмову Юлії та особи з ініціалами Т. Начебто в цій розмові Кузьменко зі злим помислом говорить про волонтерку Марусю Звіробій.

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– Ніби то Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток! І де тут Шеремет, – написав адвокат риторично.

І де тут Шеремет? Адвокат Кузьменко оприлюднив телефонну розмову про “сакральну жертву “ / 3 фотографии

Нагадаємо, Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Апеляційний суд не став змінювати це рішення.

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