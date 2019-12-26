Адвокат Владислав Добош опублікував повну версію телефонної розмови підзахисної Юлії Кузьменко про зміст якої йшлося на брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Адвокат Владислав Добош, який захищає інтереси Юлії Кузьменко, котру підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, оприлюднив розшифровку телефонної розмови своєї підзахисної.

За словами адвоката, йдеться про розмову Юлії та особи з ініціалами Т. Начебто в цій розмові Кузьменко зі злим помислом говорить про волонтерку Марусю Звіробій.

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– Ніби то Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток! І де тут Шеремет, – написав адвокат риторично.











І де тут Шеремет? Адвокат Кузьменко оприлюднив телефонну розмову про “сакральну жертву “ / 3 фотографии

Нагадаємо, Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Апеляційний суд не став змінювати це рішення.