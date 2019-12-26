Екс-президенту Укрбуду Максиму Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

Суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії обов’язків, покладених на народного депутата VIII скликання Максима Микитася.

Відповідно до рішення суду:

підозрюваний має прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю (браслет).

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Нагадаємо, детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

Микитасю інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був нардеп, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість в житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва.

Джерело: Вищий антикорупційний суд