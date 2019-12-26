На Новий рік 2020 центр Києва перекриють

У новорічну ніч та 1 січня центр Києва перекриють для транспорту.
Уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської – від будинку №23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку – 31 грудня та 1 січня діятиме заборона на рух транспорту.
Згідно з розпорядженням КМДА, на цій ділянці рух заборонять:
- з 20.00 31 грудня до 3.00 1 січня;
- 1 січня – з 14.00 до 22.00.
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Проте дозволено рух транспорту Хрещатиком щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.
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