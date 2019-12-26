У четвер, 26 грудня, буде хмарно з проясненнями.

Невеликий, у північних і місцями в центральних областях помірний дощ, у західних областях з мокрим снігом. У східній частині країни місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. У східних областях, на Лівобережжі – південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень 2-7°С тепла (вдень на крайньому півдні до 10°С тепла), у західних від 4°С тепла до 1°С морозу.

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У Карпатах невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини. Температура вночі та вдень 2-7°С морозу.

У Києві буде хмарно з проясненнями. Помірний дощ. Температура вночі та вдень 4-6°С тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

До слова, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік в Україні.