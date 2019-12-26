Серед загиблих в одеській пожежі опізнали директора інституту НАН України

В Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій. Ним виявився директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров.

Під час пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинуло 16 осіб. Експертам вдалось опізнати тіло останнього загиблого, ним виявився директор Інституту морської біології Борис Александров.

Доктор біологічних наук Борис Александров був знайдений одним з останніх.

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Прощання з науковцем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Займання виникло на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.