PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Серед загиблих в одеській пожежі опізнали директора інституту НАН України

В Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій. Ним виявився директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров.

Серед загиблих в одеській пожежі опізнали директора інституту НАН України

Під час пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинуло 16 осіб. Експертам вдалось опізнати тіло останнього загиблого, ним виявився директор Інституту морської біології Борис Александров.

Доктор біологічних наук Борис Александров був знайдений одним з останніх.

Читайте: Пожежа в Одесі – в області звільнили керівництво ДСНС

Прощання з науковцем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Займання виникло на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.

Джерело: Думская

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі
Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі
Пожежа в Одесі – в області звільнили керівництво ДСНС
Пожежа в Одесі – в області звільнили керівництво ДСНС
Студентам згорілого одеського коледжу забороняють спілкуватися з поліцією
Студентам згорілого одеського коледжу забороняють спілкуватися з поліцією
Поліція назвала причину пожежі в одеському коледжі
Поліція назвала причину пожежі в одеському коледжі
Недбалість чи недосконала система: чому українці гинуть в пожежах
Недбалість чи недосконала система: чому українці гинуть в пожежах
У ДСНС намагалися знищити документи про перевірку коледжу на Троїцькій
У ДСНС намагалися знищити документи про перевірку коледжу на Троїцькій
В Одесі на території дитсадка сталася пожежа
В Одесі на території дитсадка сталася пожежа
Пожежа в Одесі – повний список жертв
Пожежа в Одесі – повний список жертв
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка