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Факти / Україна

Скільки українців підтримують напрямок розвитку України

Майже половина українців вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

Скільки українців підтримують напрямок розвитку України

Згідно з результатами загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, 44,2% громадян України вважають, що події в країні розвиваються ву правильному напрямі.

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Однак 35,8% впевнені, що в неправильному, а 20,0% не змогли дати відповідь на це питання.

27,8% респондентів вважають, що Україна здатна подолати проблеми та складнощі в найближчі кілька років, 50,0% – вдасться це зробити, але у більш віддаленій перспективі, 11,2% – Україна не здатна подолати складнощі та 11,0% не змогли відповісти.

Раніше Факти ICTV писали, що майже половина громадян України вважають політиком року, що минає президента України Володимира Зеленського.

Фото: Dreamstime

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