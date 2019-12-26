У Києві через ДТП і погодні умови утворилися сильні пробки. Карта заторів – в матеріалі Фактів ICTV.

У Києві утворилися істотні затори. Рух ускладнений на Подолі (вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Ярославська, Контрактова площа, вулиця Кирилівська).

Також стоїть і центр столиці, зокрема затори на вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, вулиці Великій Васильківській, вулиці Великій Житомирській, вулиці Михайлівській, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Володимирській.

Читайте: Як працюватиме наземний транспорт Києва на Новий рік 2020 (ГРАФІК)

Також затори утворилися на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській та Олени Теліги.

Крім того, паралізовано рух вулицею Вадима Гетьмана в бік Шулявки через кілька ДТП на цій ділянці.

На проспекті Перемоги рух ускладнено через ремонтні роботи.

Раніше Факти ICTV писали, що на Столичному шосе сталося лобове зіткнення двох автомобілів, загинув чоловік.