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Факти / Україна

Тисячі людей без тепла – У Лисичанську частково зникло опалення

Через нестачу води в Лисичанську призупинили роботу однієї котельні, що призвело до відсутності теплопостачання в 110 будинках.

опалення

У Лисичанську відсутність опалення спостерігається в 110 будинках, трьох школах, трьох дитячих садах і чотирьох медичних установах.

Така ситуація склалася через призупинення централізованого водопостачання у трьох містах України.

– Станом на 7.00 26 грудня в зв’язку з відключенням 24 грудня від електропостачання через заборгованість за спожиту електроенергію семи насосних станцій ЛКСП Лисичанськводоканал, без централізованого водопостачання залишаються частково Лисичанськ, Привілля і Новодружеськ, – повідомляє прес-служба ДСНС.

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За попередніми підрахунками, без теплопостачання в Лисичанську залишаються близько 5,2 тис. абонентів. Температура у місті знаходиться на рівні 3° тепла.

Рятувальники обіцяють доставити воду в зазначені міста, якщо виникне така необхідність.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє знизити ціну на тепло у грудні.

Джерело: ДСНС

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