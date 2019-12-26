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Факти / Україна

Україна отримає від США другу партію ракетних комплексів Javelin

Україна домовилася зі США про постачання другої партії переносних протитанкових  ракетних комплексів Javelin.

Україна отримає від США другу партію ракетних комплексів Javelin

Заступник міністра оборони Анатолій Петренко повідомив, що протягом четвертого кварталу за рахунок зосередження ресурсів Міноборони уклало контракт на постачання другої партії ПТРК Javelin.

За його словами, Україна паралельно замовляє аналогічні ракетні комплекси у вітчизняного виробника.

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– Ми маємо кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів і бронемашин, декілька літаків, і продовжуємо рухатися в напрямку забезпечення військ станціями радіолокаційної боротьби. Було реалізовано в 2019 році два контракти з урядом США за програмою закордонних військових продажів, один контракт з агенцією НАТО з підтримки та постачання, – додав Петренко.

Нагадаємо, у жовтні Держдеп США дозволив продаж Україні протитанкових озброєнь Javelin майже на $40 млн.

Джерело: Міноборони

Фото: Dreamstime

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