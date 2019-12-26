Вдома і за 1390 грн – як українці святкуватимуть Новий рік

Українці готові менше витратити на новорічний стіл, ніж у минулому році.

Українці розповіли соціологам, де святкуватимуть Новий рік та скільки готові витратити на святковий стіл.

У колі сім’ї та вдома Новий рік зустрінуть 67% наших громадян. 16,5% підуть у гості до друзів чи родичів. 3% збираються в новорічну ніч відвідати громадський заклад чи публічне святкування.

0,5% українців зустрінуть Новий рік в інтернеті, 2% – на самоті перед телевізором, 1% – у цікавій подорожі Україною, 1% – за кордоном, 3% не святкуватимуть, а просто підуть спати, і ще 6% не вирішили, що їм робити.

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Цього року українці готові менше витратити на новорічний стіл, ніж у минулому році – 1390 грн проти 1752 грн.

Водночас 23% опитаних (як і торік) відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей.

До слова, інше опитування показало, що абсолютна більшість українців люблять новорічні свята.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва