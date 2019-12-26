Які фракції пропустили найбільше голосувань Ради в грудні – КВУ

Опозиційна платформа – За життя і Батьківщина менше за інші фракції брали участь у голосуваннях Верховної Ради.

Найчастіше брали участь у голосуваннях Верховної Ради народні депутати від Слуги народу, Голосу та Європейської солідарності. Істотно нижче цей показник у депутатів від Опозиційної платформи – За життя і Батьківщина.

Як голосували фракції в грудні:

Слуга народу – 86%

Голос – 85%

Європейська солідарність – 79%.

Опозиційна платформа – За життя – 62%

Батьківщина – 62%

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– Серед народних депутатів існує неформальний поділ голосувань на технічні та важливі. До перших відносяться голосування за поправки і процедурні питання прийняття законів. Тому досить часто народні депутати залучаються тільки за безпосереднього голосування за прийняття законів, тоді як технічні голосування ігнорують, – сказав голова КВУ Олексій Кошель.

Всього в грудні відбулося 532 голосування парламенту.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади. Володимир Зеленський за шість місяців здійснив вісім зарубіжних візитів. Петро Порошенко за цей самj період у 2014 році здійснив дев’ять візитів.

Джерело: КИУ