Зі снарядів і гранат – українській військові зібрали “ялинку” для окупантів

Українські військові зібрали імпровізовану новорічну ялинку з мін, снарядів і гранат, які прилітають зі сторони окупантів.

На Маріупольському напрямку українські військові вирішили не залишати без “подарунків” проросійських бойовиків.

Зі снарядів, мін і гранат, якими обстрілюють позиції ЗСУ, військові зібрали імпровізовану новорічну ялинку, висота якої склала два метри.

– Це все боєприпаси, що заборонені Мінськими домовленостям. І на їхнє збирання ми витратили лише двадцять хвилин, – сказав старший офіцер командування військової частини В’ячеслав.

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За його словами, навіть на збирання снарядів для “ялинки” заввишки 10 метрів пішло б не більше 4-5 годин.

Цей “подарунок” українські захисники готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці фронту.

До слова, у Міноборони розповіли, що розвідка зафіксувала завезення на окуповані території Донбасу нових мін і гранат.

Фото: Штаб ООС