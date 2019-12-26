PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зі снарядів і гранат – українській військові зібрали “ялинку” для окупантів

Українські військові зібрали імпровізовану новорічну ялинку з мін, снарядів і гранат, які прилітають зі сторони окупантів.

Ялинка зі снарядів

На Маріупольському напрямку українські військові вирішили не залишати без “подарунків” проросійських бойовиків.

Зі снарядів, мін і гранат, якими обстрілюють позиції ЗСУ, військові зібрали імпровізовану новорічну ялинку, висота якої склала два метри.

– Це все боєприпаси, що заборонені Мінськими домовленостям. І на їхнє збирання ми витратили лише двадцять хвилин, – сказав старший офіцер командування військової частини В’ячеслав.

Читайте: У зоні ООС використали лазерну зброю – постраждав військовий

За його словами, навіть на збирання снарядів для “ялинки” заввишки 10 метрів пішло б не більше 4-5 годин.

Цей “подарунок” українські захисники готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці фронту.

До слова, у Міноборони розповіли, що розвідка зафіксувала завезення на окуповані території Донбасу нових мін і гранат.

Фото: Штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Одещині побили жінку-військову на території частини
На Одещині побили жінку-військову на території частини
Сигнал для снайпера. Як бойовики виманюють на приціл бійців ЗСУ
Сигнал для снайпера. Як бойовики виманюють на приціл бійців ЗСУ
111 українських бійців загинули на фронті з початку 2019 року
111 українських бійців загинули на фронті з початку 2019 року
Окупанти завозять на Донбас нові міни і гранати – розвідка
Окупанти завозять на Донбас нові міни і гранати – розвідка
Сергій Лавров
Росія вплине на “Л/ДНР” для виконання рішень нормандської четвірки – Лавров
Імпровізований спортзал та психолог. Як бійці ЗСУ підтримують здоров’я на передовій
Імпровізований спортзал та психолог. Як бійці ЗСУ підтримують здоров’я на передовій
Суд
Винесено вирок терористці “ДНР”, що стала прототипом героя фільму Ополченка
Укрзалізниця
Про відновлення залізничного сполучення з Донбасом поки не йдеться – Боднар
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка