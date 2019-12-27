Кабмін визначив процедуру вирішення питань адміністративно-територіального устрою

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд схвалив законопроект, який визначає процедуру вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

– Робимо адміністративно-територіальний устрій ефективним відповідно до сучасних потреб територій, – зазначив прем’єр.

Протягом усіх років незалежності Україна жила за указом 1981 року — уже неіснуючої Української РСР.

– Ми цю ганебну ситуацію виправляємо, – наголосив Гончарук.

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Важливо зазначити, що Кабмін визначив процедури , а не змінив чинний адмінустрій.

– Уряд ретельно працює над підготовкою законодавчої бази. Рухаємося до завершення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, – підсумував міністр.

Нагадаємо, 13 грудня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону №2598 щодо децентралізації. Серед іншого, в ньому пропонують прибрати особливий статус міст Київ та Севастополь.