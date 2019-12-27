Кабмін затвердив електронні трудові

Відповідну постанову №1084 від 27 листопада 2019 оприлюднено на Урядовому порталі.

Дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування приймаються для затвердження трудового стажу під час укладення трудового договору, призначення пенсій і для інших цілей.

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– Оприлюднення інформації про трудову діяльність працівника допускається лише в знеособленому вигляді, – зазначено в постанові.

Раніше Милованов пропонував впровадити обов`язкове укладання трудового договору у письмовій формі, а також дозволити дистанційну роботу.