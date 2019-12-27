Кабмін затвердив порядок автофіксації вагових порушень на дорозі

27 грудня уряд ухвалив постанову Кабінету міністрів України про порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.

Кабінет міністрів України затвердив порядок фіксації порушень законодавства у сфері автобезпеки.

– Сьогодні ми зробили ще один крок до збереження автомобільних доріг, – підкреслив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автотранспорті в автоматичному режимі визначає процедуру формування та передачу даних від системи Weight-in-Motion, WIM до відповідних баз даних.

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Впровадження такого контролю транспортних засобів є важливим елементом безпеки та передбачає збереження автомобільних доріг.

Система зважування транспорту в русі WiM (Weight in Motion) в рамках пілотного проекту в листопаді 2019 роки вже зафіксувала на одній зі своїх майданчиків (WiM-2) на трасі Київ-Чоп більше 200 фактів порушення габаритно-вантажних обмежень.

Перші майданчики системи зважування в русі WiM були запущені в кінці вересня 2019 року.

Нагадаємо, у березні 2020 року в Україні повинні почати масштабне будівництво доріг.

Джерело: Мінінфраструктури