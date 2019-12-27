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Факти / Україна / Суспільство

Мінкульт запускає держканал для окупованих територій – дата

На базі телеканалу UA|TV в лютому 2020 року буде створений телеканал для тимчасово окупованих територій.

Телебачення

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук повідомив, що на базі телеканалу UA|TV у лютому 2020 року створять канал для жителів тимчасово окупованих територій.

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– Державний канал буде розважально-інформаційним. Він обʼєднає у собі кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, – додав перший заступник.

У відомстві зазначають, що головне завдання – зробити так, аби наші громадяни на ТОТ чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні.

– Наразі ми разом з колегами з МЗС активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій, – наголосив Максимчук.

Нагадаємо, 20 січня 2020 року медіа-група StarLightMedia переходить в HD-якість мовлення. Чому канали йдуть на такий крок та як це відбувалось у світі – у матеріалі Фактів ICTV.

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