Мінус 300 грн – жителям Харкова прийдуть платіжки зі зниженими тарифами

Міський голова Харкова Геннадій Кернес повідомив, що під час нарахування оплати за опалення у грудні враховуватимуть якість послуг і те, що місяць видався досить теплим.

Крім того, тарифи на гарячу воду і тепло в платіжках, які жителі міста отримають в січні, будуть меншими.

В середньому зменшення вартості комунальних послуг буде на рівні:

300 грн за тепло і 115 грн за гарячу воду (для однокімнатних квартир);

428 грн за опалення і 172 грн за гарячу воду (для двокімнатних квартир);

592 грн за тепло і 230 грн за гарячу воду (для трикімнатних квартир).

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Президент Володимир Зеленський ще на початку грудня поставив завдання щодо зниження тарифів на тепло для населення, оскільки впала ціна на газ.

До слова, під час засідання Кабінету міністрів 24 грудня було ухвалено постанову, яка дозволяє знизити суму в платіжці за тепло на 300-400 грн.

Джерело: Геннадій Кернес