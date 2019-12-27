Незважаючи на війну: Пінчук назвав сфери, в яких Україна може обійти весь світ

Висококласні інженери та програмісти, а також ставка на IT-сферу допоможуть Україні вийти в лідери на світовому ринку.

Бізнесмен і засновник Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Віктор Пінчук розповів, в яких питаннях Україна може стати світовим флагманом.

– Якщо Україна хоче інтегруватися в передовий світ, вона повинна брати участь в обговоренні проблем, які його хвилюють. У вирішенні деяких з них ми можемо навіть продемонструвати лідерство, – заявив бізнесмен.

Також він назвав три головні загрози, які хвилюють світ: штучний інтелект, зміни клімату та ядерні небезпеки.

– Розвивати новітні технології повинні не лише в Силіконовій долині та китайських технохабах. Цю сферу своїм пріоритетом оголосили Євросоюз, Ізраїль. Й Україні точно є що запропонувати тут світу – щонайменше, у сфері AI і IT. У нас висококласні інженери та програмісти, нова влада хоче зробити IT-сектор пріоритетною частиною економічної стратегії країни, – зазначив Пінчук.

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Він додав, що в питаннях кліматичних загроз Україні доведеться стартувати з низьких позицій, однак наша країна має всі шанси просунутися в клуб “правильних” країн.

У плані ярдерної безпеки Віктор Пінчук зазначив, що Україна два рази зробила світу подарунок: відмовившись від ядерної зброї та зупинивши генеруючі блоки ЧАЕС.

– Я вважаю, що обидва цих вчинки заслуговували Нобелівської премії миру, але світ навіть не сказав нам дякую. Все було прийнято як належне та забуте. Причому забуте разом з гарантіями Будапештського меморандуму, – заявив Пінчук.

Він наголосив, що це урок для України та наша країна повинна все-таки голосно про себе заявляти.

– Зараз ми стаємо однією з найдинамічніших, відкритих, креативних і демократичних країн. Україна воює, захищаючи західні цінності та принципи. Ми даємо західному світу принаймні не менше, ніж отримуємо. Але більшість поки бачить лише старі стереотипи, – зазначив Віктор Пінчук.

Крім того, він додав, що світ повинен бачити не тільки молодого та яскравого президента, але і молоду та яскраву країну за ним.

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Фото: Victor Pinchuk Foundation