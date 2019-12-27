У п’ятницю, 27 грудня, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.
На сході пройдуть дощі, температура вночі до +1°, вдень до +5°. Жителів південних регіонів очікують зливи. Вночі температура до 0°, вдень до +6°.
На заході України пройде мокрий сніг. Температура вночі до -3°, вдень до +3°.
У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до +1°, вдень до +2°. У центрі пройдуть дощі та мокрий сніг, температура вночі до -2°, вдень до +5°.
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27 грудня в Києві пройде сніг із дощем, температура до +2°.
До слова, Факти ICTV публікували погоду на вихідні, 28 та 29 грудня.
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