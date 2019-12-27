Посадовці Адміністрації морських портів розтратили понад $20 млн.

Служба безпеки України спільно з НАБУ викрила посадовців держпідприємства Адміністрації морських портів на розтраті понад $20 млн під час проведення днопоглиблювальних робіт.

Правоохоронцям вдалося встановити, що, можливо, зловмисники, надали протиправні преференції іноземній компанії під час закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури.

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Розтратили понад $20 млн: СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів / 4 фотографии

За матеріалами СБУ розпочато досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою.

Раніше Факти ICTV писали про те, що СБУ викрила екс-посадовця Укрзалізниці, який розтратив понад 50 млн грн.