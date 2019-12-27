Прес-конференція Януковича у Ростові, президентські дебати і передвиборчі перегони, розпуск старого парламенту та формування нового – це навіть не половина тих подій, за якими, затамувавши подих, стежило українське суспільство.

Верховна Рада IX скликання поєднала у собі політиків різного штибу, однак уже котрий місяць нардепи все ж функціонують разом. Коментарі та інтерв’ю окремих політиків розлетілися на крилаті вислови та меми.

Соцмережі активно обговорюють кожен інфопривід та оперативно проявляють свою творчість. Чого тільки вартувало передвиборче гасло Петра Порошенка, яке й досі згадують у промовах та супечках.



































Шепіт Богдана та хот-доги. Як ви стежили за політикою у 2019 році (ТЕСТ) / 9 фотографий

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А наскільки добре ви пам’ятаєте популярні вислови наших політиків, можна перевірити, пройшовши тест.



Нагадаємо, народного депутата від Слуги народу Богдана Яременка не покарають за переписку з повією у залі Верховної Ради.

Фото: Yoda Consult