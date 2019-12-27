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Факти / Україна / Суспільство

Суд продовжив арешт Інні Грищенко на два місяці

Печерський суд Києва залишив під вартою Інну Грищенко, яку підозрюють в замаху на бізнесмена з Івано-Франківщини у липні 2018 році.

Суд продовжив арешт Інні Грищенко на два місяці

Також її голос фігурував у телефонних розмовах, які оприлюднили в МВС у справі вбивства Павла Шеремета.

Раніше суд вислухав сторони процесу. Прокуратура просила продовжити арешт підозрюваній, наголошуючи на ризиках втечі Грищенко, перешкоджанні слідству, тиску на потерпілих та свідків, знищенню речових доказів.

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– Клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою Грищенко Інни задовольнити. Продовжити строк тримання до 24 лютого 2020 року, – зазначив суддя на слуханні.

Раніше Апеляційний суд Києва залишив підозрювану у вбивстві Павла Шеремета Юлію Кузьменко під вартою.

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